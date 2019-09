School dolfijnen gefilmd voor de kust van Hoek van Holland

De driekoppige bemanning had met de zogeheten loodstender Orion vanuit de Berghaven rond 10:00 uur het ruime sop gekozen. Op zo'n twaalf mijl buiten de kust, ten zuiden van de Maascenter kregen de mannen gezelschap van de groep dolfijnen. Erik Blomme: "Ik denk dat het er 20 à 25 waren."

In de Noordzee leven volgens Ecomare op Texel twaalf dolfijnsoorten. Om welk soort het hier ging, is niet bekend.

Blomme is in ieder geval verguld met zijn waarneming. "We hebben wel eens een walvis gezien en een dolfijn tussen de pieren. Maar dit hadden we echt nog nooit gezien. Zoveel dolfijnen zie je normaal alleen maar in de Middellandse Zee."