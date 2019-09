Overtuigende zege Sparta op RKC Waalwijk (4-0)

Bryan Smeets verzorgde na een kwartier de voorsprong voor Sparta. Op aangeven van Halil Dervisoglu maakte schoot Smeets de 1-0 op de borden. Op slag van rust vergrootte Ragnar Ache met het hoofd de voorsprong. De spits schatte een voorzet van Abdou Harroui op waarde in en kopte bij de tweede paal raak.

In de tweede helft konden alle plannen van RKC voor een resultaat overboord. In de 48e minuut zette Ragnar Ache vanaf links voor en Halil Dervisoglu kopte al vallend binnen. Op het uur werd de feestvreugde in Spangen nog groter toen Mohamed Rayhi een voorzet van Abdou Harroui bij de tweede paal diagonaal binnen schoof voor de 4-0.

Dor de zege staat Sparta momenteel vijfde in de eredivisie met elf punten uit zeven wedstrijden. De stand op de ranglijst vertekent omdat onder andere Feyenoord, AZ en Vitesse dit weekend nog in actie moeten komen.

Scoreverloop Sparta - RKC Waalwijk (4-0)

15' Bryan Smeets 1-0

43' Ragnar Ache 2-0

48' Halil Dervisoglu 3-0

59' Mohamed Rayhi 4-0

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui (73' Karami), Smeets, Rayhi, Auassar (63' Rigo); Ache (77' Piroe), Dervisoglu