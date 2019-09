Nabestaanden bijgepraat over proces MH17-verdachten: 'Houd rekening met proces van lange adem'

Het proces tegen de verdachten van de ramp met de MH17 kan nog wel vier jaar in beslag gaan nemen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. "Wij gaan er niet over, maar houd rekening met een proces van lange adem", zegt een woordvoerder.

Nabestaanden van de slachtoffers zijn zaterdag bijgepraat over de gang van zaken rond het proces. Dat moet op 9 maart starten. Voorlopig worden vijf mannen uit Rusland en Oekraïne ervan verdacht het toestel op 17 juli 2014 naar beneden te hebben gehaald. De raket die daarvoor heeft gezorgd, zou zijn afgevuurd vanuit de Oekraïense plaats Pervomaisky.



De officier van justitie gaf zelf aan rekening te houden met een proces van 1,5 tot 2 jaar. "Maar een voorspelling kunnen we niet echt geven. De voortgang hangt van veel factoren af, of de verdachten op komen dagen of hun raadsmannen en of de rechtbank aanvullend onderzoek wil. Dan kan 2 jaar makkelijk het dubbele worden."

De nabestaanden werden ook op de hoogte gebracht over hun spreekrecht in de zaak. Of er mensen van plan zijn hiervan gebruik te maken, is nog niet duidelijk. "Daar gaan ze nu pas over nadenken", zegt een woordvoerder.

Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven. Onder de 196 Nederlanders waren zeker vijftien passagiers uit onze regio.