Extra show voor Fred van Leer in Ahoy

De stylist en entertainer kondigde eerder deze week het evenement aan dat gehouden wordt op zijn verjaardag. De invulling daarvan is - naast de Vengaboys - nog niet bekend, maar Van Leer lichtte eerder op Radio Rijnmond een tipje van de sluier op.

"Ik heb veel bekende vrienden in het vak, die allemaal erg succesvol zijn met hun eigen muzieksoort. Jaren 70, 80, 90, nu, dj's, bands: het wordt écht de shit."



Van Leer, geboren in Alblasserdam, was jarenlang stylist, onder meer bij de Now&Wow-clubavonden. Later werkte hij mee aan RTL Boulevard, X-Factor en Dames in de Dop. Zijn eerste eigen televisieshow had hij bij RTL 5; Shopping Queens. Ook was hij coach bij Holland's Next Top Model en presenteerde hij de Nederlandse variant van het TLC-programma 'Say Yes to the Dress'.

Ahoy is een droom die uitkomt voor de Rotterdammer. "Ahoy is voor mij heilige grond. Daar hebben de grootsten op aarde gespeeld en gestaan. Dat ik daar een feest mag organiseren, vind ik echt te gek", zei hij woensdag.

De tickets voor de eerste show gingen woensdag in de verkoop. Vanaf zaterdagmiddag zijn ook de kaarten voor de tweede show,

op 19 september 2020, te koop. "Dat is toch waanzinnig?! Ik ben enorm blij en dankbaar", reageert Van Leer. "En niet eerder heb ik mijn verjaardag twee dagen lang gevierd. Dubbelfeest!"