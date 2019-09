Bij teamuitje verongelukte agent herdacht in Rotterdam

De naam van de Leerdamse agent die in 2014 overleed tijdens een bedrijfsuitje van de politie, is zaterdagochtend bijgeschreven op een gedenksteen voor overleden politieagenten van het korps Rotterdam. De gedenksteen staat voor het politiebureau aan het Doelwater, in het centrum van de stad.

Robert-Jan Hartman overleed in november 2014 tijdens een teamuitje in Klimpark Biesbosch in Hank. Hij kwam in de problemen toen de kabel van de tokkelbaan brak. Door de breuk viel hij in het water.

Hartman viel in het water en kwam onder het gewicht van de stalen kabel terecht. Hij kon pas na enkele minuten weer op het droge worden gehaald. Enkele dagen later overleed hij in het ziekenhuis.



De naam van de agent werd zaterdagochtend bijgeschreven op de gedenksteen. Zijn vader en dochter onthulde de inscriptie. Daar waren de vrouw van Hartman, andere familieleden, vrienden en oud-collega's bij aanwezig.