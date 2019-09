Wessel Keemink: 'Duitsland is geen koekenbakkersteam'

Nederland is zaterdagmiddag uitgeschakeld door Duitsland in de achtste finales van het EK. In Apeldoorn wonnen de oosterburen met 3-1 in sets. Schiedammer Wessel Keemink baalt maar plaatst de nederlaag wel in perspectief. "Duitsland is geen koekenbakkersteam."

Keemink baalt zichtbaar dat het Europese avontuur al in de achtste finale over is. "Het is frustrerend dat het klaar is. Maar die Duitsers zijn gewoon goed, dat is een schrale troost. We komen nog goed terug in de tweede set. In de vierde set krijgen we die ook, maar zij serveerden heel goed boven de 20 punten."

Toch kijkt de Schiedammer ook naar zijn eigen ploeg. "Het is super hard, maar we moeten het gewoon zelf doen. In die tweede set staan we twee punten voor. Twee keer krijgen we een goede rallykans, maar de afstemming was er soms niet."

De spelers van het Nederlands team keren terug naar hun club. In januari spelen de volleybalheren op een Olympisch Kwalificatietoernooi voor een ticket naar de Olympische Spelen van 2020.

