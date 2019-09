Fraser: 'Heel belangrijke punten voor Sparta'

Sparta won zaterdagavond op Het Kasteel in de eredivisie ruim met 4-0 van RKC Waalwijk. De Rotterdammers kwamen amper in de problemen tegen de mede-promovendus. Trainer Henk Fraser is dan ook in zijn nopjes: "We hebben uit bij ADO Den Haag gewonnen en nu thuis van RKC Waalwijk. Dat zijn heel belangrijke punten."

Bij vlagen was Fraser ontevreden over het spel van zijn ploeg. "RKC kreeg de eerste kans via Stanley Elbers. Waar we tegen AZ en Ajax teleurgesteld waren over de grote van de uitslag, heeft dat alles te maken met de tegenstander. Die ploegen kregen dit soort kansen ook en die maken ze meteen af."

Maar Fraser is ook kritisch: "Na die kans zijn er spelers die zich absoluut niet aan de afspraken houden. Daar kan ik pissig over zijn. Dat heb ik in de rust ook aangegeven, dat ik een aantal mensen nog tien minuten gaf en dan ga ik ingrijpen."

Plezier

Voor Fraser was de overwinning van Sparta ook een opsteker voor zijn groep: "We werken er keihard voor, want dit komt niet zomaar. Er is kwaliteit in de spelersgroep. Het plezier, keihard werken en de kwaliteit moeten we met z'n allen samenbrengen. Dat we nu van een directe concurrent winnen en dat het gat met RKC Waalwijk nu tien punten is, is heel belangrijk."

Kijk hierboven naar het volledige interview van Dennis Kranenburg met Sparta-trainer Henk Fraser na Sparta-RKC Waalwijk (4-0).