Feyenoord Handbal wil op en naast het veld presteren

Vlaggen, spandoeken en shirtjes: alles in sporthal Wielewaal in Rotterdam-Charlois is van Feyenoord. Maar het gaat niet om de voetbaltak uit Rotterdam-Zuid, maar om Feyenoord Handbal. Sinds dit seizoen draagt de voormalige handbalvereniging Snelwiek de naam van de bekende voetbalclub.

"Er is drie jaar lang hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen", vertelt Feyenoord Handbal-voorzitter Paul Hoes. "Het is een unicum in Nederland. Ik ben trots dat we dit hebben bereikt."

Hoes merkt het enthousiasme rondom Feyenoord Handbal: "Iedereen is blij, zonder Snelwiek te verloochenen, dat we Feyenoord zijn."

Sportief en sociaal-maatschappelijk

Hoes is duidelijk in de sportieve ambities bij Feyenoord Handbal: hij wil met de club de eredivisie in.

Maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied wil Hoes dat Feyenoord Handbal een belangrijke rol gaat vervullen op Rotterdam-Zuid. "Dat is al een speerpunt, maar daar willen we deel van uit maken. Wij vinden dat het niet alleen sportief de bedoeling is dat we het leuk doen met die club", zegt Hoes.

Hand in Hand

Feyenoord Handbal acteert tegenwoordig in de eerste divisie. Alleen de BENE-League en de eredivisie zijn hoger geklasseerde handbalcompetities in Nederland. Maar de Rotterdammers kennen een slechte competitiestart: nul punten uit de eerste drie wedstrijden.

Maar in het vierde competitieduel pakt Feyenoord Handbal het eerste punt van dit seizoen: DIOS uit Den Hoorn wordt zaterdag op een 32-32 gelijkspel gehouden. Tijdens deze wedstrijd speelt Feyenoord Handbal voor het eerst in het traditionele rood-witte shirt.

Arjan Koster, trainer van Feyenoord Handbal, komt van Zuid en is een echte Feyenoorder. Hij is trots om voor Feyenoord Handbal actief te zijn: "Dit doet me heel veel. In de eerste thuiswedstrijd kwamen de spelers het veld op met Hand in Hand."

Feyenoord is zíjn club, zegt Koster. "Dat is wel één van de redenen geweest waarom ik hier ben gebleven. Ik wist namelijk dat dit eraan kwam. Hoe mooi is het dat je als echte 'Rotterdammert' kunt zeggen dat je de allereerste handbaltrainer van Feyenoord bent?"

Ook Nevin van der Vliet is trots om voor Feyenoord te handballen: "Het is een eer om in dit shirt te spelen. Het is een leuke bijzaak, maar dat moet ook zo blijven."