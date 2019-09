Zes op de tien Nederlanders: 'We zijn een drugsstaat geworden'

Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat we een drugsstaat zijn geworden. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Aanleiding voor de rondvraag is de moord op advocaat Derk Wiersum. Die werd afgelopen week voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij verdedigde de kroongetuige in de zaak tegen de beruchte drugscrimineel Ridouan Taghi.

De dood van de advocaat leidde tot veel ongeloof, verdriet en woede. De Rotterdamse Orde van Advocaten riep leden op extra alert te zijn. Minister Grapperhaus noemde de moord afschuwelijk. "Dit is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan", zo zei hij.

Vorige week luidden twaalf burgemeester, onder wie Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, de noodklok. Zij vinden dat de rechtstaat onder druk staat door drugscriminaliteit. De burgemeesters pleiten voor een centrale aanpak van criminelen en meer geld voor nieuwe mensen.



Uit de peiling van De Hond blijkt dat er grote verschillen zijn als wordt gekeken naar politieke voorkeur. Van de PVV-aanhangers die aan de peiling meededen, zegt 90 procent dat Nederland een narcostaat is geworden. Onder stemmers op Forum voor Democratie is dat 85 procent.

D66'ers maken zich een stuk minder zorgen: 27 procent vindt dat Nederland een land van drugshandelaren is geworden.