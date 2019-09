Baas Shell: 'We betalen al heel veel belasting'

De baas van Shell Nederland heeft kritiek op de plannen van het kabinet om multinationals winstbelasting te laten betalen. In WNL Op Zondag zei Marjan van Loon dat ze bang is dat de nieuwe regels de concurrentiepositie van het olieconcern verzwakken.

Van Loon vindt dat de regels niet te streng moeten worden, omdat Shell anders niet meer kan investeren in risicovolle projecten. Bovendien zegt ze, dat de oliereus via andere belastingen al "heel veel geld" betaalt.



Het kabinet kondigde de plannen eerder deze maand aan. GroenLinks-kamerlid Bart Snels, die aan de wieg stond van het voorstel: "Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinational niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde."

Veel multinationals betalen nu geen of amper winstbelasting. Bedrijven als Shell trekken verliezen in het buitenland af van de winsten die ze in Nederland maken en daardoor hoeven ze geen of minder belasting te betalen.