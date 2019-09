Blangé over omnisportvereniging: 'Feyenoord-shirt staat iedereen'

Peter Blangé is sinds 1 september de directeur van Rotterdam Topsport. De bestuurder laat daarom vaak zijn gezicht zien bij Rotterdamse sportclubs en -evenementen. In zijn eerste drie weken heeft Blangé in elk geval genoeg te doen gehad.

De voormalig volleybal-speler en -trainer bezocht bijvoorbeeld het EK paardensport in het Kralingse Bos en het EK volleybal in Rotterdam Ahoy. Maar Blangé bezoekt ook minder grote sportevenementen in de stad. Zo liet hij zaterdagavond zijn gezicht zien bij Feyenoord Handbal in sporthal Wielewaal.

"Het is natuurlijk prachtig dat Rotterdam, als eerste stad in Nederland, dit initiatief heeft genomen om onder de grote naam van Feyenoord meerdere sporten te gaan huisvesten", zegt Blangé. Hij vertelt dat deze samenwerkingsvorm in Europa al vaker voorkomt: Olympiakos, FC Barcelona en Paris Saint Germain zijn drie voorbeelden.

Omnisportvereniging Feyenoord is volgens Blangé een 'bouwproject' dat zijn tijd nodig heeft. "Ik denk dat je als club een makkelijker gesprek hebt richting sponsoren. In de marketing en communicatie kun je meeliften op de grote naam van Feyenoord. Ook kun je op organisatorisch en sportief-technisch vlak kennis kunt uitwisselen, eventueel sport-medisch."

Blangé hoopt dat voetbalclub Feyenoord mede het initiatief zal nemen om dit verder uit te dragen. "Het Feyenoord-shirt staat iedereen", lacht Blangé.

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Rotterdam Topsport-directeur Peter Blangé.