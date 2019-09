​​​​​Familie overleden Jamie (15) dupe van oplichter

De familie van de onlangs overleden Jamie uit Hellevoetsluis is via Facebook een crowdfundactie gestart

Voor de familie van de onlangs overleden Jamie uit Hellevoetsluis is via Facebook een crowdfundactie gestart om de begrafenis van de 15-jarige jongen te kunnen betalen, maar ze zijn de dupe geworden van een oplichter.

Vrienden van de familie deden dit weekend via Facebook een oproep aan mensen om geld te doneren. "De familie zit er helemaal doorheen. Wij wilden graag iets voor ze doen. Vandaar deze actie", zegt William van den Handel, een vriend van de familie en één van de initiatiefnemers.

De oplichter deelde het bericht, maar zette er zijn eigen rekeningnummer bij. Hij is inmiddels opgespoord en geblokkeerd. "Dit is natuurlijk heel erg vervelend. We hebben hem erop aangesproken."

Jamie maakte vrijdag een einde aan zijn leven. De familie had geen geld voor een uitvaartverzekering. De initiatiefnemers willen 5.500 euro ophalen. Zondagmiddag was er 3.200 euro binnen. Van den Handel: "De familie is ons ontzettend dankbaar, maar dat hoeft natuurlijk niet."