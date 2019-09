Hockey: late puntendeling voor Victoria; zege Rotterdam

Marise Weijschede (2x) en Sabine van den Eijnden maakten namens Victoria de goals. Victoria gaf eerst een 2-0 voorsprong weg. Nadat Weijschede de 3-2 voor de Rotterdamse dames had gemaakt, kwam Kampong vlak voor tijd via een strafcorner naast Victoria (3-3).

Rotterdam

De mannen van HC Rotterdam wonnen zondag wel in de hoofdklasse. In Noord-Brabant werd Den Bosch met 3-2 verslagen. Tristan Algera was via twee strafcorners tweemaal trefzeker voor Rotterdam. Tjep Hoedemakers produceerde het derde Rotterdamse doelpunt. Rotterdam is na deze overwinning vijfde met zeven punten uit drie duels.