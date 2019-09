'Het maakt me zo gelukkig dat ze eindelijk hier zijn'

"De katjes zijn onderweg naar hun rustkamertjes om bij te komen van de vlucht. Het gaat goed met ze", zegt Christine Burgemeester van de stichting.

De katten komen uit een dierenasiel bij de Spaanse stad Alicante. Door noodweer kwam dat asiel onder water te staan en verschillende dieren kwamen om het leven.

'Zo gelukkig'

"Als je weet dat de diertjes met zoveel water te maken hebben gehad, dan ben je blij dat ze letterlijk en figuurlijk op het droge staan. Het maakt me zo gelukkig dat ze eindelijk hier nu zijn."

Het Spaanse asiel is volledig verwoest en kan voorlopig geen dieren opvangen. Daarom besloot de Rotterdamse stichting om zoveel mogelijk katten naar Nederland te halen. "Zodra de katten die nu nog in het ziekenhuis liggen kunnen vliegen, halen we die ook naar Nederland. In Spanje hebben ze ook gastgezinnen, maar die zitten overvol."



Stichting Zilver deed direct na het noodweer al een oproep om geld te doneren, zodat nieuw voedsel en kattenbakgrind kon worden aangeschaft. Tot nu toe is 12.500 euro opgehaald. Er staan acht pallets met hulpgoederen klaar die binnenkort naar Alicante worden verscheept.

De kittens zijn nog op zoek naar een nieuwe baas. Heb je interesse? Kijk dan hier .