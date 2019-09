Minister Bruins: 'Apotheek mag duur medicijn namaken'

"Wanneer er zonder een goede onderbouwing waanzinbedragen voor worden gevraagd, vind ik dat er ruimte moet zijn om een geneesmiddel zelf te maken", zei Bruin in WNL Op Zondag. "Wel in een bepaalde setting en voor een bepaalde groep patiënten."

Producenten kunnen vaak niet uitleggen waarom een medicijn zo extreem duur is. "Voor een flink deel wordt het uit overheidsmiddelen betaald, dus we hebben er ook recht op om het te weten."

Begin dit jaar was er ophef over een kankermedicijn, dat ineens veel duurder werd. Het middel, lutetium octreotaat, was ontwikkeld door het Erasmus MC in Rotterdam. Nadat het werd gekocht door een farmaceut werd het plotseling bijna zes keer zo duur; van 4000 euro per infuus naar 23.000 euro per infuus. Waardoor die prijsstijging kwam was toen ook onduidelijk.