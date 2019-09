Motorrijders in Rotterdam aan de kant gezet

Elf motorrijders van een motorclub zijn zondagmiddag bij de Kralingse Zoom in Rotterdam aan de kant gezet. Ze moesten onder meer hun legitimatie laten zien.

Voor zover bekend werd niets onregelmatigs aangetroffen. Na 20 minuten mochten de motorrijders weer gaan.

De aandacht van de politie voor de stoet werd in het centrum van de stad al getrokken. Toen voldoende politieauto's waren opgetrommeld werd de motorclub aan de kant gezet.

Onduidelijk is wat de aandacht van de politie trok, volgens een woordvoerder worden motorclubs wel vaker aan de kant gezet.

Wel hadden de motorrijders kleding van No Surrender aan, een motorclub die in juni door de rechter is verboden.

Een groot deel van de leden van No Surrender zou betrokken zijn geweest bij strafbare feiten, oordeelde de rechter toen. De motorclub ging in hoger beroep.