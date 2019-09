Cabo Verde Chegou is beste groep van Zomercarnaval

Cabo Verde Chegou is de beste groep van het Zomercarnaval 2019.

De prijzen werden in verschillende categoriën uitgereikt.

Cabo Verde Chegou is de beste groep van het Zomercarnaval 2019.

Cecilia Lima Lopez van Leeuwen (rechts in witte jurk) is dolgelukkig met de winst van haar groep.

Cabo Verde Chegou is de beste groep van het Zomercarnaval 2019. De groep die meedeed met het thema ‘The power of Africa’ reageerde uitgelaten op het nieuws.

Cecilia Van Sleeuwen-Lima Lopes staat gespannen op de uitslag te wachten. Ze kan deze zondag zes keer in de prijzen vallen. Bij eerdere edities won ze al prijzen voor onder meer choreografie en het beste individu.

Als haar ‘Cabo Verde Chegou’ genoemd wordt als winnaar voor de belangrijkste prijs van 2019 kan Cecilia haar geluk niet op.

"Ik sta helemaal te trillen, dank je wel, dank je wel. Na vijftien jaar heb ik de eerste prijs, iedereen bedankt”, weet ze nog uit te brengen. “Zomercarnaval is een familie, ik hou van jullie. Ik ben zo blij, oh my God.”

Cecilia en haar vrienden gaan niet met lege handen naar huis. De winnaar krijgt 2 duizend euro.

Cabo Verde Chegou viel ook in andere categoriën in de prijzen, zo wonnen ze 'de mooiste praalwagen', het 'mooiste openingsbord'.