Djemaa El Fna: festival van de verhalenvertellers

Djemaa El Fna werd vorig jaar nog afgeblazen door een plotselinge storm die veel schade aanrichtte. Maar dit weekend was het festival waar de Marokkaanse cultuur gevierd wordt terug in het Rotterdamse Museumpark.

Het festival is vernoemd naar het bekende plein in de Marokkaanse stad Marrakesh. Muzikante Kaoutar Gadir heeft Marokkaanse roots en treedt ook op Djemaa El Fna.

Ze zegt dat het een festival is van verhalenvertellers. "Mensen hebben het nodig om bij elkaar te komen en iets te delen. Dat is zo met eten, maar ook met het verhaal."

Fadua El Akchaoui is theatermaker en speelde een klein stukje van haar voorstelling Mabrouk, die ze samen met Nasrdin Dchar en Theater Zuidplein heeft gemaakt.

Mabrouk gaat over de hoogte- en dieptepunten van vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland. "Ik denk dat alle verhalen al een keer verteld zijn. Maar het is no steeds noodzaak om ze te blijven vertellen. Je houdt zo de geschiedenis in ere en in leven."