Feyenoord-trainer Stam: 'Het was heel slecht'

Jaap Stam na FC Emmen-Feyenoord (3-3): 'Het was heel slecht van onze kant'

Jaap Stam schrok van Feyenoord bij FC Emmen (3-3). De trainer van de Rotterdammers zag zijn ploeg goed beginnen: "Maar wij helpen FC Emmen in haar kracht te komen", stelt Stam na afloop vast op de persconferentie.

"We moesten vechten tegen een stugge ploeg die het goede gevoel had", zegt de Feyenoord-trainer. "Van onze kant was het heel slecht. Ik ben zeer teleurgesteld hoe wij deze wedstrijd hebben gespeeld, zeker na dit begin."

'Senesi volgens mij nooit op kunstgras gespeeld'

Na de rust bracht Stam de nieuwe verdediger Marcos Senesi in de ploeg. De Argentijn debuteerde volgens zijn coach ongelukkig bij Feyenoord. "Hij heeft volgens mij nog nooit op kunstgras gespeeld. Je kunt er rekening mee houden, maar dat deden we bij Edgar Ié ook niet."

Feyenoord sluit met het 3-3 gelijkspel tegen FC Emmen een matige week af. De Rotterdammers verloren afgelopen donderdag met 1-0 in de Europa League tegen Rangers FC uit Schotland. Stam vindt dat alleen de manier van voetballen van deze week beter had gekund bij Feyenoord.

"Het is heel teleurstellend dat je na zo'n begin alles moet bijzetten om de stand gelijk te maken. Dat is wel een domper", zegt Stam.

