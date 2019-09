Ed Aldus: warmste 22 september sinds begin van de metingen

Het was zondag de warmste 22e september sinds het begin van de metingen. Op Rotterdam The Hague Airport steeg het kwik naar 27,0 graden, zo meldt RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus.

Dat is bijna tien graden meer dan normaal. "Normaal is het nu in de regio 17,9 graden," zegt Aldus.

De zwembroek kan de kast weer in, het wordt kouder. "Zeg maar dag met je handje tegen de zomer! Een koufront trekt vanavond, vannacht en morgenochtend van zuidwest naar noordoost over het land met buien en eerst ook kans op een klap onweer. Het is het begin van een erg wisselvallige week met lagere temperaturen."