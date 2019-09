Ma'MaQueen en Missjj Jansen tijdens de karaoke-lipsync pre-party van de Rotterdam Pride in Doelen Studio

Rotterdam Pride begint: dragqueens in de Doelen

Het werd zaterdagavond een vrolijke karaoke-lipsync pre-party van de Rotterdam Pride. De Doelen Studio in De Doelen in Rotterdam was de lokatie van een soundmixshow voor iedereen die zich wilde uitleven op zijn favoriete nummer.