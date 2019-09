'Wat ik bij Feyenoord zag, sloeg werkelijk alles'

Jan Everse was na afloop van FC Emmen-Feyenoord (3-3) hard voor de Rotterdammers. "Het was heel slecht. Als je Feyenoord volgt, dan schrik je niet meer", zegt Everse. "Wat ik vanmiddag heb gezien, sloeg werkelijk alles."

Feyenoord gaf in Emmen een 2-0 voorsprong weg en pakte ternauwernood nog een punt. "Verleden week schreef Willem van Hanegem in zijn column (in het AD, red.) over walking football. Nou, dat was het ook. Walking football is vergeleken met dit zelfs sneller", is Everse cynisch.

Vooral middenvelder Renato Tapia moet het bij Everse ontgelden. "Als je Tapia slow motion draait, dan staat hij gewoon stil." De Peruaan was volgens de analist vooral aan het wandelen. "Als je naar hem kijkt, dan wordt je al moe."

Everse is geschrokken van het niveau van Feyenoord. "Als twee of drie spelers denken dat het een gelopen koers is, dan krijgt FC Emmen na de aansluitingstreffer weer pep. Feyenoord kan dan niet meer omschakelen om te gaan bewegen."

Ook over de nieuwe verdediger Marcos Senesi is Everse streng: "Ik hoop dat dit zijn slechtste wedstrijd van het seizoen was." De Argentijn leidde met zijn fout de 3-2 in. "Ik geef Senesi het voordeel van de twijfel, maar ik kan me niet voorstellen dat je zoveel geld voor een speler betaalt."

Everse heeft het te doen met Feyenoord-trainer Jaap Stam: "Ik hoop voor hem dat dit een incident is geweest, maar ik ben bang van niet."

'Stam kan zijn spelers doorsturen'

Everse zit ondertussen niet stil. Binnenkort start hij zijn eigen voetbalschool voor de jeugd. Ook is Everse bezig met het ontwikkelen van een app, waar hij al acht jaar mee bezig is.

"Hopelijk komen we deze week met twee investeerders tot een akkoord", zegt Everse over zijn voetbalapp, die binnen een halfjaar op de markt moet komen.