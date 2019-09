Het weer van vandaag: af en toe zon, maar einde van zonnige zomer is in zicht

Was het zondag nog de warmste 22 september sinds het begin van de metingen, lijkt het vandaag toch echt gedaan met de zomer.

Op Rotterdam The Hague Airport steeg het kwik zondag nog naar 27 graden, maandag is het met 20 graden een stuk minder warm.



In de loop van de ochtend komt de zon vanuit het zuidwesten af en toe tevoorschijn en kan er in de middag nog een bui voorkomen. Er staat een matige zuidwestenwind.

Bewolkt

Richting de avond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Vannacht drijven vanuit het zuidwesten wolkenvelden onze regio binnen. De temperatuur daalt naar 13 graden en er waait een matige zuidoostenwind.

Dat regenachtige houdt de komende dagen nog wel even aan. Dinsdag is bewolkt, met voornamelijk regen in de middag. Er staat een matige zuiden tot zuidoostenwind, die aan zee vrij krachtig kan worden.

De rest van de week blijft het wisselvallig met geregeld regen of enkele buien. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.