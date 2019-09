OM komt met strafeis in zaak kofferbakmoord

Het Openbaar Ministerie maakt maandag de strafeis bekend in de kofferbakmoordzaak. Verdachte Leon van M. wordt ervan beschuldigd dat hij in 2005 Caroline van Toledo uit Oostvoorne heeft vermoord.

Meerdere getuige hebben voor de rechtbank in Rotterdam verklaard dat Van M. tegen hun heeft gezegd dat hij de dader was. Van M. ontkende vorige week dat hij dat had verteld. "Ik heb nóóit wat gezegd tegen de getuigen over de moord. Het is haat, geld, hersenspinsels. Mijn frustraties zijn groot. Daar wil ik het bij laten."

Een alibi heeft de 42-jarige Briellenaar niet, hoewel hij meermaals had gezegd er een te hebben. Volgens Van M. kent hij Van Toledo niet.



De verdachte werd al eerder verdacht van betrokkenheid, maar toen was er onvoldoende bewijs. Nieuw DNA-onderzoek en getuigenverklaringen wezen alsnog Leon van M. aan als verdachte.

Onverdragelijk

De moeder van Caroline sprak zich vorige week voor het eerst uit over de zaak. "Heb je ooit aan ons gedacht, hoe wij ons voelen?", zei ze tegen de verdachte. "Blijkbaar nooit, want je presteerde het om te gaan toeteren als je me passeerde en om vrolijk je hand op te steken. Waar haal je het lef vandaan?"



"We hebben nog een lieve dochter, fijne schoonzoon en twee lieve kleinkinderen, dat is een belangrijke reden om door te gaan. Maar het verscheurende besef dat Caroline nooit meer terugkomt, is voor ons onverdraaglijk."

De zaak begint om 09:30.