Dordtse Brent en Alblasserdamse Lars Nederlands Kampioen Stoepranden

Stoepranden is een balspel waarbij de spelers proberen elkaars stoep te raken. In verschillende leeftijdscategorieën werd er in de finale gestreden om de titel. De Dordtse Brent won in categorie A, voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Lars uit Alblasserdam pakte de winst in categorie C, met deelnemers tussen de 15 en 24 jaar oud.

In de afgelopen maanden streden meer dan achtduizend kinderen uit het hele land voor een finaleplek. Zondag deden duizend deelnemers, van kinderen tot bejaarden, mee aan de finale.

Het NK Stoepranden is een initiatief van Jantje Beton. Vorig jaar werd het NK in Rotterdam gehouden.