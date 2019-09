Poll: Wat moet er bij Feyenoord veranderen voor betere resultaten?

Feyenoord is weliswaar nog ongeslagen in de Eredivisie, maar het aantal punten van de Rotterdamse club is zeker nog niet om over naar huis te schrijven. Van de zes wedstrijden tot nu toe werden er twee gewonnen en werd vier keer gelijk gespeeld.

De Rotterdammers gaven zondag in Emmen nog een 0-2 voorsprong weg. Emmen kwam zelfs tot 3-2, maar Toornsta schoot in de laatste seconden de gelijkmaker binnen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het dramatische verlies in Glasgow. Daarom stellen wij jullie de vraag: Wat moet er bij Feyenoord veranderen voor betere resultaten?

Wil je je keuze toelichten? Laat dan onderaan dit bericht een reactie achter.