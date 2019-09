Rinus Israël te gast in FC Rijnmond

Rinus Israël is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met de oud-verdediger van Feyenoord blikken we terug op het voetbalweekend waarin Feyenoord ternauwernood een punt overhield aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Aan IJzeren Rinus de vraag waar het verdedigend misgaat en hoe Feyenoord kan verbeteren.