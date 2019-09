Organist over opmerkelijke transfer: 'In Amsterdam waren ze er echt niet blij mee'

Van der Kooy werd in 1951 in Delfshaven geboren en verhuisde rond zijn achtste naar Amsterdam. "Die Rotterdamse mentaliteit is er nooit uitgegaan", lacht hij. "Ik ben nog steeds erg van 'niet lullen maar poetsen'."



Helemaal weg is Rotterdam nooit geweest. "Ik geef nog altijd orgellessen in Schiebroek, dat is ook hoe ik bij de Arminiuskerk terecht ben gekomen." Een leerling vertelde over de kerk die nog een nieuwe organist zocht.

"In eerste instantie dacht ik helemaal niet aan mezelf voor die positie." Het was de leerling die voorstelde dat Van der Kooy eens met de kerk zou gaan praten.

Verbaasd

"Ze waren verbaasd dat ik met ze over de positie wilde praten", vertelt Van der Kooy. In de orgelwereld is hij namelijk een tamelijk grote speler. Hij is bijvoorbeeld stadsorganist in Haarlem geweest en is nog steeds hoofdvakdocent aan het Haagse conservatorium.

Een halfjaar duurde dat proces, en nu is het hoge woord er dan eindelijk uit. "In Amsterdam waren ze er echt niet blij mee. De kerkgangers vonden het heel naar dat ik wegging, echt jammer."

Een halve eeuw is hij in dienst geweest van de Protestantse Kerk Amsterdam, waar de Westerkerk onder valt. Nu is hij slachtoffer geworden van het verjongingsbeleid van de PKA. "Ik ben nu 67, eigenlijk ligt de grens op 65", zegt Van der Kooy. "De Westerkerk wilde me echt niet kwijt, maar de PKA is niet akkoord gegaan met een verlenging van mijn contract."

Terug naar de roots

En nu keert hij terug naar zijn 'roots', zoals hij het zelf noemt. "In Amsterdam was ik gastarbeider. Ik ben daar echt geïntegreerd en ik ga het ook wel missen. Ik heb daar jaren met hart en ziel gewerkt, ik ben dankbaar voor die tijd. Als je iets mist, betekent dat dat je mooie dingen hebt meegemaakt", zegt Van der Kooy wijs.

In het Rotterdamse avontuur heeft de organist heel veel zin. "Mijn vader ging vroeger nog naar de Arminiuskerk, ik kijk met heel veel vreugde uit naar het spelen daar."