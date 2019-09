Opzichtige wisseltruc bij politiecontrole: uitstappen en van plek wisselen

Het gebeurt wel vaker dat automobilisten nog snel iets proberen te verbergen bij een politiecontrole, maar een wisseltruc in de nacht van zondag op maandag viel de politie wel heel erg op.

Agenten van de verkeerspolitie reden op de Maasboulevard in Rotterdam voor een auto die ze wilden controleren. In hun achteruitkijkspiegel zagen ze de auto midden op de weg stoppen en de man en vrouw in de auto wisselen van plek.

"Deze was wel heel brutaal", vertelt de politieagent. Een van hen liep voor de wisseltruc voor de auto langs door de lichtstraal van koplampen.

Eenmaal gestopt op de door de agenten aangewezen plek, bleek de man die achter het stuur was gaan zitten onder invloed. De vrouw, die in eerste instantie achter het stuur zat, bleek een ongeldig rijbewijs te hebben.

Allebei de bestuurders hebben een bekeuring gekregen. De politie wilde de auto controleren nadat een scan van het kenteken duidelijk maakte dat het rijbewijs van de eigenaar ongeldig was verklaard.