Podcast: 'Gewoon een gênante vertoning van Feyenoord'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van Rijnmond gaat het natuurlijk over het pijnlijke gelijkspel van Feyenoord tegen FC Emmen en over de glorieuze zege van Sparta tegen RKC. Op het Kasteel wonnen de mannen van Fraser met liefst 4-0.

Aangeschoven voor de podcast zijn Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Dennis Kranenburg. "Dit was gewoon een genante vertoning", zegt Feyenoord-watcher Sinclair over het zwakke optreden van Feyenoord in Drenthe. Volgens collega Dennis van Eersel lag dit voor een belangrijk deel aan onderschatting nadat de Rotterdammers op een 2-0 voorsprong kwamen. "Ze wilden waarschijnlijk krachten sparen voor die inhaalwedstrijd van donderdag. Het leek alsof ze dachten dat het een gelopen zaak was."

Klik op de link hierboven om naar de volledige podcast te luisteren.