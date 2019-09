Poetsbeurt voor Stolpersteine: 'Die mensen mogen nooit vergeten worden'

Stolpersteine, ook wel struikelstenen, zijn messing plaatjes op stenen die zijn ingemetseld in de stoep voor de huizen waar Joodse mensen woonden. Schiedam telt meer dan honderd van zulke stenen, waarvan er zes op de stoep aan het Broersveld liggen.

"Daar leefde de familie Dasberg. David, Levie, Salomon, Helena Eva, Eliazar en Sophia", somt verslaggever Jacco van Giessen op. "Zij zijn in 1942 gedeporteerd en vermoord in Auschwitz."

Internationale actie

Het schoonmaken van de stenen is een internationale actie. In zestien Europese landen worden maandag de poetsdoeken tevoorschijn gehaald, zegt Peter Groeneweg. Hij is bestuurslid van de Stichting Stolpersteine Schiedam.

"Het is knieënwerk, maar dat geeft niet", zegt Groeneweg. "Het is voor het goede doel. Het valt mee hoe vies deze zijn; sommige stenen zijn helemaal zwart. Daar moeten we flink op poetsen. Alle weersinvloeden hebben er betrekking op", legt hij uit.

Eerbetoon

Na een flinke poetsbeurt vallen de stenen weer op in de straat. "De mensen die langskomen, kijken dan even. Ze buigen eerbiedig voor de steen en dat is gelijk een eerbetoon aan de mensen die zijn afgevoerd en vermoord in concentratiekampen."

De namen van de mensen zijn handmatig in de messing plaatjes getikt. Schoonmaken gebeurt met speciale koperpoets en een zachte schuurspons. "We maken ze eerst schoon met water, zodat het ergste vuil eraf is."

Zijn teller staat maandagochtend op zes schoongemaakte Stolpersteine. "Maar we gaan nog de hele dag door", vertelt hij. Het schoonmaakteam is maandagochtend twee man sterk, maar wordt in de loop van de dag uitgebreid. "In de wijk Oost zijn al veel stenen door de bewoners zelf schoongemaakt. Dat hebben zij gisteren gedaan."