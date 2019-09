Strafeis kofferbakmoord week uitgesteld

De strafeis in de zaak over de Oostvoornse kofferbakmoord wordt zeker een week uitgesteld.

De verdediging van verdachte Leon van M. had vrijdag een deskundige opgeroepen, die een herberekening zou maken van het DNA-spoor.

Het gaat om een spoor aan de binnenkant van een stropdas waarmee het slachtoffer Caroline van Toledo was vastgebonden in de kofferbak van haar auto. Het DNA-materiaal is ernstig beperkt doordat de auto in brand was gestoken. Er zijn diverse onderzoeken naar dit spoor gedaan. De rechtbank hoorde vorige week een aantal DNA-deskundigen erover op zitting.

Omdat er enige verschillen waren in gebruikte methoden en uitkomsten, werd maandag DNA-expert Peter de Knijff van het LUMC gehoord. De deskundige, professor Peter de Knijff uit Leiden, heeft twee tot drie dagen nodig voor het nadere onderzoek.

De rechter wil dat de deskundige eerst de nieuwe berekeningen maakt over het DNA-spoor bij het slachtoffer, voordat justitie de eis bekend maakt. Daarom wordt het requisitoir met strafeis uitgesteld tot volgende week.

Dit is niet de eerste keer dat de rechtszaak vertraging oploopt.

Kofferbak

Leon van M. wordt verdacht van de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne in 2005. Van Toledo lag in de kofferbak van haar eigen auto. De wagen werd uitgebrand teruggevonden in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors.

Ook haar huis was in brand gestoken. De 42-jarige Briellenaar ontkent iets te maken te hebben met de moord en zegt Van Toledo niet te kennen.

Onverdraaglijk

De moeder van Caroline sprak zich vorige week voor het eerst uit over de zaak. "Heb je ooit aan ons gedacht, hoe wij ons voelen?", zei ze tegen de verdachte. "Blijkbaar nooit, want je presteerde het om te gaan toeteren als je me passeerde en om vrolijk je hand op te steken. Waar haal je het lef vandaan?"



"We hebben nog een lieve dochter, fijne schoonzoon en twee lieve kleinkinderen, dat is een belangrijke reden om door te gaan. Maar het verscheurende besef dat Caroline nooit meer terugkomt, is voor ons onverdraaglijk."