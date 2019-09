Knuffelacties ADO Den Haag leveren meer dan 27 duizend euro op

Er is meer dan 27 duizend euro verzameld

De knuffelacties van de Haagse supportersgroepen rondom de uitwedstrijd van ADO Den Haag tegen Feyenoord hebben 27.500 euro opgeleverd. Dat schrijft ADO Den Haag op hun website. Zondag is een cheque aan het Sophia Kinderziekenhuis overhandigd.

Zaterdag schreef Rijnmond dat er 20 duizend euro opgehaald werd, maar dat bedrag is nu nog verder opgelopen.



Na een oproep van een ADO Den Haag-supporter kwamen er duizenden knuffels binnen. Daarop is de actie 'Adopteer een knuffelbeer' gestart. Knuffels konden voor 1 euro worden geadopteerd, waarna er vanuit alle hoeken van het land stortingen binnenkwamen voor het ziekenhuis. ADO Den Haag zelf heeft ook voor enkele duizenden euro's bijgedragen.

"Het geld gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis en de knuffels weer naar goede doelen", zei mede-initiatiefnemer Marc Weterings eerder tegen Rijnmond. "Het enige dat we van het ziekenhuis vragen is dat ze van het geld iets tastbaars doen voor de kinderen."

Bij de wedstrijd van vorige week zondag werden de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis bedolven onder duizenden knuffels. Traditiegetrouw vonden ruim 4 duizend knuffels hun weg naar beneden vanuit het vak van de ADO-supporters. In totaal waren er 30 duizend knuffels verzameld, maar dat aantal was te groot om in de Kuip naar beneden te gooien.