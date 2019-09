Horecaondernemers Stadhuisplein bang voor maatregelen tegen geluidsoverlast

Een groep horecaondernemers rond het Stadhuisplein is niet blij met een nieuw voorstel van de gemeente Rotterdam over geluid en wonen in het centrum. Het nieuwe voorstel lost problemen in het eerdere voorstel volgens hen niet op. De ondernemers vragen de gemeenteraad te wachten met het bespreken van het nieuwe voorstel.

Aan het Stadhuisplein zijn ongeveer 220 studentenwoningen gebouwd, met het idee het uitgaanscentrum levendiger te maken. Maar omliggende horeca-uitbaters zeggen daardoor in de problemen te komen, omdat ze door die woningen worden beperkt in hoeveel geluid ze mogen produceren. Ze maakten bezwaar bij de Raad van State.

De Raad van State was het met de ondernemers eens en gaf de gemeente Rotterdam opdracht om dit probleem op te lossen met een vernieuwd bestemmingsplan.

Volgens de advocaat van de horecaondernemers was beloofd dat de gemeente hen op de hoogte zou houden en de ondernemers bij het schrijven van een nieuw voorstel zou betrekken. Dat is niet gebeurd, en nu is er opeens een nieuwe versie van het bestemmingsplan.

De ondernemers voelen zich daar door overvallen en willen meer tijd om het nieuwe voorstel te bekijken. Ook vinden ze dat de gebreken in het eerdere plan helemaal niet worden opgelost. Ze moeten ingrijpende aanpassingen doen in hun bedrijfsvoering en het is maar de vraag in hoeverre dat mogelijk is.

Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld dat de deuren tussen café en terras om 19:00 uur dicht moeten en dat het geluidsvolume van de café's moet worden aangepast.

Dat is volgens de horecaondernemers aan het Stadhuisplein nu precies waarom ze bezwaar hadden gemaakt bij de Raad van State.