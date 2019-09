Pedro Margues zoekt zijn draai in Dordrecht

Op één goal na, in de uitwedstrijd bij FC Eindhoven, moet Pedro Marques zijn draai nog vinden bij FC Dordrecht. Toch steekt de nieuwe aanvaller zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Mijn voornaamste doel is om topscorer te worden. En met FC Dordrecht de play-offs te halen," vertelt Marques in een kennismaking met de nieuwe aanvaller.

Claudio Braga houdt en heeft veel vertrouwen in de spits. "Hij is steeds op zoek naar meer, naar beter. Hij wil ook hogerop, maar op de korte termijn wil hij het maximale presteren, wat voor ons een meerwaarde is."

Afgelopen weekend won FC Dordrecht voor het eerst dit seizoen, met 2-0 van NEC. Marques werd in de blessuretijd gewisseld, maar scoorde niet.