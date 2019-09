Jørgensen valt geblesseerd uit bij Jong Feyenoord

Nicolai Jørgensen heeft maandagmiddag bij het tweede elftal van Feyenoord zijn rentree in de basis gemaakt bij de Rotterdammers. Dat was wel van korte duur, na een kwartier viel de Deen weer geblesseerd uit.

De spits kwam in een duel hard in aanraking met een speler van Jong Heerenveen en lijkt een ribblessure te hebben. Jørgensen is vervangen door Bannis, die direct na zijn invalbeurt de gelijkmaker scoorde voor Jong Feyenoord.

Nicolai Jørgensen was net weer fit en wilde tegen Heerenveen wedstrijdritme opdoen. Hij ontbrak zondag in de selectie van hoofdtrainer Jaap Stam voor het duel met FC Emmen (3-3). Jørgensen reisde vorige week met het eerste elftal af naar Glasgow voor de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC. Een kwartier voor tijd verving hij Sam Larsson.

Tussenstand Jong Feyenoord - Jong Heerenveen: 1-1