Koning viert verjaardag volgend jaar in Maastricht : 'Geen doekje voor het bloeden'

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake benadrukt tegenover het ANP dat de komst van Willem-Alexander en Máxima geen doekje voor het bloeden is, omdat Rotterdam het Songfestival heeft gekregen. "Voor ons is dit echt de hoofdprijs", laat de burgemeester weten. Ze vindt dat het Songfestival en Koningsdag niet met elkaar te vergelijken zijn.

In de plannen voor het Songfestival had Maastricht zijn historie en centrale ligging in Europa onderstreept. Het is niet zeker dat dit terug te zien is op Koningsdag. "Het zou zomaar kunnen dat we mooie elementen uit ons bidbook meenemen, maar dat moeten we nog bezien", zegt een woordvoerder.

De Koninklijke familie was in 2011 voor het laatst in Limburg tijdens Koninginnedag. Toen werd de verjaardag van de toenmalige koningin Beatrix gevierd in Weert en Thorn. In 1995 was Koninginnedag in Eijsden en Sittard.