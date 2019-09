Berkelse kringloopwinkel werkt hard aan heropening na verwoestende brand

Er wordt volop getimmerd, geschuurd en gezaagd in het nieuwe pand van de Berkelse kringloopwinkel Rataplan. In de herrie van de verbouwing werken de medewerkers en vrijwilligers geconcentreerd door om spullen te sorteren en te prijzen.

De heropening van de kringloopwinkel staat voor half november gepland na de verwoestende brand van afgelopen zomer. "Er is nog een hele hoop te doen, maar dat gaat goed komen", zegt bedrijfsleider Jesse van Herk vol vertrouwen.

Ilse Letterman staat met haar collega's ingebouwd tussen de vuilniszakken met gedoneerde kleding. "Soms als ik binnenkom en ik zie de berg kleding nog hoger worden, dan denk ik: ik ga weer naar huis." Ze zegt het met een knipoog, want ze is dol op haar baan bij de kringloopwinkel, maar veel werk is het wel. Ilse keurt de kleding op gaten en vlekken, sorteert op kinder-, dames- en herenkleding en hangt er een prijskaartje aan.

Alles weg

Alles ging in vlammen op, die bewuste 17 juni. De brand begon in een meubelfabriek en sloeg in een mum van tijd over naar de kringloopwinkel ernaast. De hulpdiensten waren er snel en in grote getale, maar hadden uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

“Twintig minuten nadat het brandalarm was afgegaan, hadden we al zoiets van hier gaan we helaas nooit meer terugkeren", vertelt de bedrijfsleider. Hij was die dag aanwezig en moest zijn medewerkers op tijd uit het pand krijgen en in veiligheid brengen.

"Alles is weg, er ligt nog een hoopje staal maar de rest is in vlammen opgegaan", blikt de bedrijfsleider terug. De boel is nog altijd met hekken afgezet en moet nog worden opgeruimd. "Door de enorme hitte, is de exacte oorzaak van de brand waarschijnlijk nooit meer te achterhalen", vertelt van Herk. Volgens hem heeft de brandweer het onderzoek naar de brand gesloten.

Opnieuw beginnen

Bij de brand raakte gelukkig niemand van de kringloopwinkel gewond, wel raakten twee brandweermannen en drie omstanders lichtgewond. De schrik onder de medewerkers zat er goed in. "We zaten buiten lekker te lunchen en ineens zagen we enorme rook. Dat was heftig en voor ons betekende het opnieuw beginnen", vertelt medewerker Margaretha.

Ilse was die dag niet aan het werk. Ze was met haar moeder op vakantie naar de Veluwe, maar volgde de ontwikkelingen online via haar tablet. "Het was heftig om te zien en ik maakte me zorgen om mijn collega's." Via een appje hoorde ze dat al haar collega's ongedeerd waren. "Daar was ik heel blij om."



Vrijwel direct na de brand krijgt Rataplan een alternatief pand aangeboden, op een steenworp afstand van de brand en aangeboden door een ander slachtoffer van de brand. "Dat is zeker een geluk bij een ongeluk", erkent de bedrijfsleider. "De eigenaresse van ons nieuwe pand woonde boven ons vorige pand. Zij heeft mij gelijk aangeschoten en gezegd: ik heb nog een ander pand dat jullie kunnen huren." En zo is het balletje gaan rollen.

Meeleven

Ook veel inwoners van Lansingerland leven mee met de kringloopwinkel en ruimen hun zolders en schuren op en dragen zo hun steentje bij om de winkel weer van een goede voorraad te voorzien. "Er komt gigantisch veel binnen. Mensen zijn echt gaan opsparen omdat ze met ons meeleven."

Er moet nog een hele hoop werk verricht worden, voordat de winkel in november open kan. "Er komt een nieuwe vloer in, we maken een koffiehoek en alle stellingen voor de spullen moeten nog worden gebouwd", zegt de bedrijfsleider.

Bergen werk

Bij de kringloopwinkel werken veel vrijwilligers en mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt of een rugzakje hebben. Medewerker Ilse laat zich niet van de kaart brengen door de bergen werk die nog verzet moeten worden. "Ze zeggen medio november dat we weer open gaan, maar we moeten nog zoveel dingen doen dat het tussen haakjes is."

Ze doet hard haar best maar kan niet harder werken dan ze al doet. "Ik heb twee handen en sneller werken dan dit, gaat niet." Aan overuren moet ze ook niet denken. "Nee hoor, ik blijf gewoon rustig mijn eigen tempo doorwerken. Ik ben een mens met een beperking en het is niet anders."

Bedrijfsleider Jesse van Herk is trots op zijn medewerkers dat ze ze zich goed herpakken en met enthousiasme meewerken aan de wederopbouw. "We zijn blij dat we weer iets moois en nieuws kunnen opbouwen."