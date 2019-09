Straatvraag: Wat moet er anders bij Feyenoord? De mentaliteit!

Na het 3-3 gelijkspel bij FC Emmen heerst het chagrijn bij Feyenoord. Daarom stelden we maandag de vraag aan Feyenoordsupporters: wat moet er anders? Zoals bij veel onderwerpen zijn er zoveel meningen als supporters, maar het woord dat steeds terugkomt: mentaliteit.

"Ik zie Jaap Stam met de dag grijzer worden", lacht een Feyenoord-supporter. Hij noemt het aankoopbeleid. "Iemand halen voor 7 miljoen en die zet je op de bank. Het is al jaren zo, het wordt alleen maar slechter."

"Ze missen passie om echt te voetballen", vindt een ander. Ook heeft een fan kritiek op de verdediging. "Die is te langzaam. Botteghin moet eruit."

"Het is op allerlei fronten een puinhoop", zegt een teleurgestelde supporter.

Poll

We stelden de vraag niet alleen aan fans rond de Kuip, maar ook via een online poll. Ruim 40 procent stemde op 'andere spelers', zo'n 24 procent ziet meer heil in een andere tactiek. Minder dan 20 procent denkt dat een andere trainer voor betere resultaten gaat zorgen.

Het overgrote deel van de reacties die binnenstromen gaat over de mentaliteit van de club. "Het ontbreekt aan passie bij een deel van de selectie", schrijft iemand. "Het gemakzucht spettert er bij te veel van die gasten vanaf", schrijft Eric. "Voorbeeld nemen aan de strijdlust van stadgenoot Sparta, misschien geen topploeg maar vechten wel voor elke bal", vult Ad aan. "Ze moeten les krijgen wat de betekenis is van: 'Geen woorden maar daden'", schrijft Danny.

Clubliefde blijft

Ondanks alle suggesties voor veranderingen en verbeteringen, blijft de liefde voor de club overeind: "Feyenoord is nog steeds het beste team van de wereld voor mij."

Een ander vult aan: "Ik ben teleurgesteld, maar ik houd nog steeds van ze."