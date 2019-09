Verwendag voor demente Dordtse ouderen

Bewoners van Het Parkhuis in Dordrecht zijn maandag extra in de watten gelegd. Met 23 klassieke auto's werden ze opgepikt voor een enerverend programma.

Na een rit door de binnestad genoten de bewoners, die werden vergezeld door een familielid, van high tea, een theatervoorstelling, museumbezoek en een feestje.

De 'verwendag' werd mogelijk gemaakt door tien Dordtse bedrijven, die onder meer zorgden voor de oude auto's en chauffeurs.

Het Parkhuis komt regelmatig in het nieuws met bijzondere activiteiten voor z'n bewoners: "De groep, die vandaag op pad is, bestaat uit nog behoorlijk actieve mensen", vertelt coördinator dagbesteding Willy Schuurman. "Dementie heeft verschillende stadia en wij proberen iedereen met deze ziekte passende activiteiten aan te bieden. Maar dit is een wel heel bijzondere dag."

"Geweldig dat Het Parkhuis dit doet. Mijn moeder geniet ervan", zegt de zoon van een van de bewoners. "En eigenlijk vind ik het zelf ook erg leuk."