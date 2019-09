Zalmhaventoren gaat nu echt de hoogte in

Op de bouwlocatie van de Zalmhaventoren in Rotterdam wordt op dit moment hard gewerkt aan de volgende stap van het project. De eerste vier etages van wat het hoogste gebouw van Rotterdam en de Benelux - gaat worden zijn in aanbouw. Nu is het tijd om de hijsloods te gaan inzetten. Een overdekt platform met kranen dat iedere week een verdieping op de toren bouwt.

De ruwbouw van de grote entree is klaar. Alle steigers die nodig waren om het plafond te stutten, worden op dit moment afgebroken. Nu wordt er beton gestort voor de bovenliggende etages. Ondertussen wordt rondom de toren nu al gewerkt aan de hijsloods.

Fabriekshal

Joost Beumer is van het bedrijf dat de constructie bouwt. "De hijsloods is een soort fabriekshal die mee klimt met de bouw van de Zalmhaventoren", vertelt Beumer. De wanden van de nieuwe verdiepingen zijn al kant en klaar als ze de fabriek verlaten. "Met een hijskraam worden ze dan in de hijsloods getakeld. Daar worden ze dan door een andere kraan op hun plek gezet en gemonteerd."

Vier etages daaronder wordt dan gestart met de afbouw aan de binnenkant van de woonlagen. Eerst de ruwbouw met tussenmuren, daarna wordt de afwerking gedaan.

Nu is de hijsloods open en zie je overal de stalen pijpen. De wanden worden de komende weken dicht gemaakt, net als de bovenkant. Op iedere hoek staan vijzels, die de loods elke week een etage omhoog duwen.

Voordelen

De hijsloods heeft veel voordelen bij het bouwen van een grote toren. Zo heeft het weer geen invloed meer. Zelfs bij veel regen of harde wind kan er goed doorgewerkt worden. Dat zorgt uiteindelijk ook voor een betere kwaliteit van de bouw, zo zegt Wouter van der Zwan van BAM. Ook houdt de constructie de bouwgeluiden tegen.

"Daarnaast kunnen we ook de bouwsnelheid verhogen. We gaan uiteindelijk toe naar een cyclus van een verdieping per week", zegt Van der Zwan. In totaal worden er 62 etages gebouwd. Het is een techniek die eerder al is gebruikt bij de bouw van het Erasmus Medisch Centrum en bij de bouw van het pand van Nationale Nederlanden aan het Stationsplein.

De bouwloods komt de komende maanden al snel boven de bestaande bebouwing uit. "Dat gaat een iconisch ding worden, dat je al van heinde en ver ziet staan", zegt Van der Zwan. De verwachting is dat al aan het eind van het jaar gebouwd gaat worden met de hijsloods.