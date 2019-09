Agent: 'Ik had bijna gericht op hem geschoten'

Een agent die betrokken was bij de aanhouding van een groep jongeren die voor opnames van een videoclip bivakmutsen, vuurwapens en een kapmes bij zich hadden, heeft op het punt gestaan om gericht op de jongens te schieten. Dat schrijft hij in een blog.

Afgelopen vrijdagavond bellen ongeruste bewoners van het Prinsenplein in Rotterdam-IJsselmonde de politie. Daarop gaat agent Björn richting het park. Hij ziet twee jongens wegrennen. "'Politie, staan blijven, jullie zijn aangehouden!'"

In de blog: "Mijn woorden galmen door het donkere parkje, maar de twee vluchtende jongens rennen door. Omdat ze waarschijnlijk een vuurwapen hebben, pak ik mijn eigen dienstwapen erbij. Ik los een waarschuwingsschot in de lucht en hoop dat ze daardoor snappen dat ze zich moeten overgeven. Een volgende stap is gericht schieten."

Een van de jongens stopt gelijk en kan direct worden geboeid, maar de ander rent door. De geboeide jongen blijkt een kapmes van bijna een halve meter lang in de bosjes te hebben gegooid. "Hiermee kan hij ook nooit goede bedoelingen hebben gehad, flitst door mijn hoofd," schrijft de agent.

Zijn collega's kunnen de rest van de groep arresteren. Op het bureau blijkt dat ze bezig waren met het opnemen van een videoclip. Agent Björn in zijn blog: "Mijn mond valt open van verbazing. Serieus?! Ik heb een schot gelost! Als hij daarna nog niet had geluisterd, had ik misschien wel gericht geschoten. Op een jongen van 17."

"Wat denken ze? Dat je doodleuk in de openbare ruimte met bivakmutsen en wapens kan gaan staan en dat buurtbewoners daar niet van schrikken? In een tijd dat kogels door woonwijken en winkelcentra vliegen?! Ik hoop dat deze jongens deze avond een goede wake up call hebben gehad."



De politie waarschuwt dat voor het filmen op de openbare weg met bijzondere attributen speciale regels gelden en een vergunning moet worden aangevraagd.