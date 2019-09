Na brand nu goed nieuws: Eerste paal geslagen van nieuw restaurant Abel

De eerste paal van het nieuwe pand van restaurant Abel in Poortugaal is maandag geslagen. Een jaar geleden werd het oude gebouw door brand verwoest.

"Het gekke is dat ik nu alweer de kriebels krijg van de drukte die straks gaat komen. Tenminste, dat hopen we natuurlijk", zegt eigenaar Remco Abel.



De brand had een grote impact in het dorp Poortugaal. Het restaurant zat er al twintig jaar en naast het restaurant brandde ook het woonhuis van de eigenaren af. Remco Abel: "We renden uit een brandend huis en toen was dat ook weg. Toevallig hadden we al een stukje grond gekocht, dus we zouden gelukkig al gaan verhuizen."

Geplande trouwerijen moesten op het laatste moment verplaatst worden. "Het gebeurde in september en september en oktober zijn nog echte trouwmaanden, dus daar iets voor regelen had de hoogste prioriteit. Maar er zijn zelfs stellen geweest die hun bruiloft anderhalf jaar hebben uitgesteld, omdat ze heel graag bij ons wilden trouwen."



De bedoeling is dat het vernieuwde restaurant in februari open gaat.