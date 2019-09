Volleyballers kijken terug op matig verlopen EK

De Nederlandse volleybalmannen werden dit weekend in de achtste finale uitgeschakeld op het Europees Kampioenschap door Duitsland. Dat was een hard gelag voor Oranje, aangezien men een plaats in de kwartfinale als doel had gesteld.

"Dit was geen koekenbakkersteam,"zegt Schiedammer Wessel Keemink, spelverdeler van het Nederlands team, na afloop van de wedstrijd tegen Duitsland. "Het was gewoon net niet goed genoeg, maar we zitten er dichtbij. We hebben een aantal ballen die eigenlijk niet mogen vallen. Die vallen dan toch, dan is het net even jammer tegen deze teams. Dan is het geen Oekraïne waar je met 3-0 wegkomt. Dan ga je er 3-1 af, dan is het klaar."

Nationale competitie

Volgens Elroy Bezemer, oud-volleyballer van Capelle, is het grootste verschil tussen Nederland en Duitsland de competitie waarin de spelers van beide landen spelen. "Niemand van Nederland speelt in de Nederlandse competitie. Van Duitsland zijn er een aantal Duitsers die gewoon in de Duitse competitie spelen, omdat het niveau veel hoger is dan in de Nederlandse competitie. Ze maken hun uren en spelen met hun clubs op Europese kampioenschappen."

Toekomst

Voor de toekomst van de Nederlandse volleybalmannen denkt EK-toernooidirecteur Bas van der Goor, die in Atlanta Olympisch goud won met het Nederlands team, dat er ingezet moet worden op promotie van de sport in Nederland. "We hebben nu met Nimir Abdel-Aziz denk ik een exceptionele speler. Als we nog een paar van dat soort spelers erbij kunnen krijgen, dan gaat het best wel snel. Dan ga je denk ik mooie stappen maken. Maar het is voornamelijk belangrijk dat we vanuit de jeugd in Nederland met goede programma's veel mensen enthousiast krijgen om te gaan volleyballen. Op die manier moeten we kijken of we ze ergens kunnen ontdekken en nog beter kunnen maken voor het Nederlands team."