Stoeprandfamilie: vader, zoon en dochter allemaal even fanatiek

De straat van de familie Vonk uit Albasserdam is een van de weinige die er nog geschikt voor is: stoepranden. De Vonkjes zijn dan ook fanatiek stoepranders. En met succes.

Zoon Lars (16) ging er zondag op het NK Stoepranden in Amersfoort met de winst in zijn leeftijdscategorie vandoor. Vader Peter (43) werd tweede in de categorie 25 tot 70 jaar. Dochter Jolijn (12) viel in de knock-out fase al uit.

Stiekem baalt Peter wel een beetje. "Ik dacht echt dat ik zou winnen." Hij stond voor in de laatste ronde, maar zijn tegenstander pakte dubbele punten en Peter miste. "Terwijl het juist zaak is om rustig te blijven in een wedstrijd."

Bij het stoepranden speel je korte partijtjes tegen elkaar. Het is de bedoeling dat je elkaars stoeprand raakt, daarmee behaal je punten.

Zowel Peter, als zijn zoon en dochter zijn fanatiek stoepranders. "Ik deed het zelf vroeger met mijn vader en ik heb het overgenomen denk ik", lacht Peter.

Alle drie zijn ze behoorlijk fanatiek in de 'sport'. "Dat begon zo'n twee jaar geleden, toen ik las over het NK in Rotterdam", legt vader Vonk uit. "Ik heb daaraan meegedaan en toen wilden mijn kinderen ook." Vorig jaar deden ze voor het eerst alle drie mee aan het NK. "Lars won toen ook al."

Het doel van het NK, een initiatief van Jantje Beton, is de kinderen weer de straat op krijgen. Dat vader Peter daarmee ook buiten komt is volgens hem alleen maar goed. "Ik vind niet dat ik te oud ben voor stoepranden. De jongste deelnemer bij het NK was vijf en de oudste 93. Het is een sport is voor iedereen."

En dus staat Peter in de avonduren met zijn kinderen fanatiek met ballen op stoepranden te gooien. "Volgend jaar zijn we weer van de partij!"