Thomas Cook Nederland cancelt alle vluchten op dinsdag

"Naar aanleiding van de aankondiging van het faillissement voor de Thomas Cook Group is in de afgelopen 24 uur gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen bij Thomas Cook Nederland uit te blijven voeren. Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt," staat in een verklaring op de website van de touroperator.

Daar staat verder: "Wij hebben zojuist bij SGR een melding van financieel onvermogen gedaan. Dit betekent dat uw reis niet doorgaat. Alle vertrekken gepland op 24 september komen te vervallen."

Volgens een woordvoerder is er nog geen sprake van een faillisement.

Het is nog onduidelijk of de reizen die vanaf woensdag vertrekken wel door kunnen gaan of ook geschrapt worden. Daarover zegt Thomas Cook dat reizigers binnenkort meer informatie krijgen.