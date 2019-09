Journalist teleurgesteld in houding Leefbaar na intimidatie: 'ze zijn als de dood dat ze Thierry tegen zich krijgen'

Journalist Chris Aalberts betreurt het dat hij geen steun van Leefbaar Rotterdam heeft gekregen nadat hij vrijdagavond publiekelijk werd afgebrand door Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD). Baudet nam de verslaggever van The Post Online op de korrel tijdens een borrel voor leden en statenleden in het Rotterdamse restaurant Lommerrijk.

In zijn speech suggereerde Baudet dat Aalberts, die Forum op de voet volgt, zijn partij kapot wilde maken. Aalberts: "Er werd een roddel verspreid dat ik op de Europese lijst van Forum had gewild en daarom wrokkig zou zijn. Verder werd ik een sekteleider genoemd en vroeg Baudet mij twee keer om iets tegen de leden te zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Ondertussen kreeg ik een flinke camera op mijn neus en een lamp op mijn gezicht. Zodat de hele zaal goed kon zien wie die onaardige journalist was."



De intimidatie van Aalberts was voor kandidaat-statenlid Sonny Spek uit Katwijk reden om direct zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie op te zeggen.

De journalist kreeg nog meer bijval vanuit FvD. "Ik heb een statenlid gesproken, dat absoluut niet geamuseerd was door dit zogenaamde grapje van Baudet. Nee, ik ga niet zeggen wie dat was, want die man heeft zelf een probleem. Namelijk dat hij bij een partij zit die dit soort dingen kennelijk normaal vindt. Er zijn hartstikke veel mensen bij Forum die hier met kromme tenen naar hebben zitten kijken en denken: dat moeten we niet hebben op deze manier. Want zo roept de partij natuurlijk heel veel negatieve publiciteit over zichzelf af."

"Maar", vervolgt Aalberts, "er zijn ook mensen die het gedrag van Baudet heel geestig vinden. Die weten blijkbaar niet hoe het nou zit met rechtsstaat, democratie, grondrechten en het belang van een vrije pers."

Onder hen rekent Aalberts ook Tanya Hoogwerf, één van de raadsleden van Leefbaar Rotterdam die vrijdagavond naar Lommerrijk waren gekomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen trokken Leefbaar en Forum nog samen op in een zogeheten alliantie.

Tijdens de speech van de Forum-voorman in Hillegersberg stond Hoogwerf te klappen en te lachen, zegt Aalberts. Opmerkelijk, vond hij. "Mevrouw Hoogwerf heeft de mond nogal vol over allerlei mensen en is erg van de vrije meningsuiting. Je zou verwachten dat ze ook in dit geval klare taal zou spreken. Maar dat deed ze niet."

"Waarom niet? Ja, ze zijn toch allemaal als de dood dat ze Baudet tegen zich krijgen. Maar volgens mij heeft mevrouw Hoogwerf genoeg kwaliteit van zichzelf en is ze niet afhankelijk van de grillen van meneer Baudet. Maar zelf ziet zij dat blijkbaar anders." Tanya Hoogwerf wil desgevraagd niet reageren op de uitlatingen van Aalberts.

Het was volgens journalist niet de eerste keer dat hij het op een partijbijeenkomst van Forum zwaar te verduren kreeg. "Ik heb het ook een keer op een jongerenbijeenkomst gehad. Mensen die heel vervelend werden toen ik daarover twitterde. Terwijl ik gewoon mijn werk probeer te doen. Ik geloof dat Forum voor Democratie erg voor de vrije meningsuiting is. Daar zal de vrije pers dan toch ook wel onder horen? Dus dit soort dingen moeten ze niet doen. Klaar!"

Op Twitter hing Thierry Baudet het label 'grapje' aan het voorval in Lommerrijk. Hij bood Aalberts een biertje aan.



Maar daar gaat de verslaggever niet op in. In plaats van een vocht met een schuimkraag wil hij excuses. "Thierry moet eerst publiekelijk rectificeren dat ik nooit gevraagd heb om een plaats op de Europese kieslijst. Dat is een pertinente leugen en dat weet hij heel goed."

Komend weekend is er weer een borrel voor leden en statenleden. Deze keer in Utrecht. Of Aalberts, die werkt aan een boek over Forum voor Democratie, daar naar toe gaat? Jazeker. Hij heeft een accreditatie aangevraagd. En ook gekregen.