PvdA stelt kamervragen over woningdrama Brielle

De PvdA heeft kamervragen gesteld over het woningdrama in Brielle. De eigenaren van een groep nieuwbouwhuizen aan de Van Sleenstraat zitten financieel aan de grond nadat de woningen onbewoonbaar werden verklaard.

Kamerlid Henk Nijboer wil van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten of zij iets voor de bewoners wil doen als de gemeente Brielle dat niet kan.

De gedupeerde bewoners vroegen Den Haag vorige week in Rijnmond Nieuws om hulp. Zij zitten al twee jaar vast aan hun nieuwbouwhuizen die door bouwfouten van de inmiddels failliete aannemer EPS Bouw te gevaarlijk zijn om in te wonen. Omdat ze nog altijd hypotheeklasten betalen en daarnaast kosten maken voor een vervangende woning, staat het water de bewoners aan de lippen.



Ze zijn in gesprek met de gemeente, maar die kan, anders dan bemiddelen met hypotheekverstrekkers, weinig voor de kopers doen.Nijboer vraagt zich af waarom de eigenaren geen beroep kunnen doen op een garantiefonds en of er in plaats daarvan geen landelijk keurmerk of garantiefonds moet komen.