Het weer van vandaag: regen, regen en nog eens regen

Regen is op zich niets bijzonders in deze tijd van het jaar, maar de regenval kan vandaag wel voor een pittige avondspits zorgen.

Vandaag is het bewolkt met vooral vanmiddag in de hele regio regen. Het wordt 17 of 18 graden. De zuiden- tot zuidoostenwind waait matig en aan zee neemt deze toe tot (vrij) krachtig.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar 13 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Morgen opnieuw bewolkt en eerst een bui. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Het wordt 17 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Het blijft voorlopig wisselvallig met geregeld regen of buien en tussendoor momenten met droog weer en enkele opklaringen. In de middag wordt het 17 of 18 graden en de nachten verlopen zacht.