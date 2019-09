Vlaardingers redden drenkelingen op vakantie: 'Het was een nachtmerrie'

Alexandra Bak in gesprek met Herman Vriend in de ochtendshow op Radio Rijnmond

Alexandra, haar broer en zes vrienden dachten een prachtige baai gevonden te hebben tussen Blanes en Lloret de Mar om te surfen. "We merkten dat de golven heel ruig waren. Het leek ons al tricky om het water in te gaan", zegt de Vlaardingse in de ochtendshow van Radio Rijnmond.

Kort nadat ze waren gearriveerd, hoorden ze geschreeuw vanaf de kant. Er bleek een ouder echtpaar in verwarde toestand in het water te liggen. "Die man lag daar met zijn zwembroek op zijn enkels. Ze moesten allebei het strand op gesleept worden, omdat ze er niet zelfstandig uit konden komen."

Daarna zagen ze iemand met zijn hoofd ondersteboven in het water liggen. "We dachten eerst dat het om een snorkelaar ging, maar we zagen al snel dat hij in nood was. Het was een nachtmerrie." Twee van Alexandra's vrienden aarzelden geen moment en doken de zee in om een reddingsactie uit te voeren. In totaal zijn er vier zwemmers het water in gesprongen om de man te redden.

Menselijke ketting

De stroming was verraderlijk. Er hing geen rode vlag. "Zelfs voor ervaren zwemmers was het lastig je staande te houden in de woeste zee", vertelt Alexandra. "Vanaf de kant konden we niks doen. Er was geen boot, geen touw, geen boei. We keken hoe de mensen gered werden en besloten een 'menselijke ketting' te vormen door elkaars handen en polsen vast te houden om dicht bij de zwemmers te komen en ze te kunnen redden."

Met veel pijn en moeite wisten ze de man op het strand te krijgen. Na een lange reanimatiesessie werd hij door een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. "We hebben nog gebeld naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets zeggen over zijn situatie in verband met zijn privacy. We vermoeden helaas wel dat hij is overleden, maar we hopen op een wondertje."

Echt genieten van de vakantie zit er niet meer in voor Alexandra en haar vrienden. "We hebben gisteren een rustdag ingelast, omdat we nog behoorlijk van slag waren. Het heeft ons als vrienden wel dichter bij elkaar gebracht, dat wel", zegt Alexandra.